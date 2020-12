Il fantasista del Lione Paquetà, ieri autore della prima rete con la maglia dei francesi, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul suo passato in rossonero: “Il Milan mi ha insegnato tanto e non posso negarlo, ma in Francia c’è un’energia diversa. Fino a questo momento è andato tutto bene e sono molto felice – dichiara il trequartista – . Aouar? Giocare con lui rende tutto più semplice, il nostro feeling è già a buon punto ma è destinato a migliorare ancora”.