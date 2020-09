Paquetà non ha dubbi: “Ho scelto il Lione quando ha eliminato la Juventus”

Lucas Paquetà saluta il Milan dopo due stagioni. Il centrocampista brasiliano, arrivato nel 2018, ha deciso di lasciare i rossoneri accettando la corte del Lione. I semifinalisti dell’ultima Champions League stanno attraversando un momento difficile e sperano di uscirne grazie all’innesto del verdeoro.

FRECCIATA

Paquetà si è presentato in conferenza stampa raccontando un aneddoto che sa tanto di frecciata agli occhi dei tifosi della Juventus: “Il Milan mi è servito per crescere. Quello che non ha funzionato lì, lo prendo come qualcosa di costruttivo per fare meglio qui al Lione. Ho seguito il Lione durante l’ultima edizione della Champions League e sono rimasto impressionato quando ha battuto e poi eliminato la Juventus. Quando Juninho mi ha contattato, ho pensato che potesse essere una buona soluzione per me. Adoro questo progetto e spero di continuare a crescere”