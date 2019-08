Paris Saint-Germain, Tuchel: “Ecco perché ho escluso Neymar”

Il caso del giorno è indubbiamente legato a Neymar. Il fuoriclasse brasiliano non prenderà parte alla prima uscita stagionale del Paris Saint-Germain in Ligue 1. Una decisione che allunga le ombre di una sua cessione nelle prossime settimane, anche se ancora non è chiaro dove possa giocare nella stagione 2019/20. Il tecnico Thomas Tuchel ha provato a far chiarezza su quanto accaduto nella giornata odierna. Queste le sue parole: “Neymar ha partecipato all’allenamento di gruppo così come Kimpembe, ma il brasiliano non è riuscito a terminare la sessione. Per questo motivo non è stato convocato”. Una presa di posizione drastica, che però potrebbe nascondere altre verità, su tutte quella di un addio assai vicino.