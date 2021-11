Pochettino allo United? Il tecnico precisa: “Sono felice a Parigi”

Il tecnico del Psg Mauricio Pochettino respinge le voci che lo vorrebbero vicino al Manchester United

Il Manchester United cerca un nuovo tecnico per ripartire dopo il flop con Ole Gunnar Solskjaer all'inizio di questa stagione. Uno dei nomi più gettonati è Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, ora al Paris Saint-Germain, ha replicato in conferenza stampa ai rumors di mercato: "Sono concentrato sulla partita di domani. Non sono un bambino, ho passato tutta la mia vita nel calcio, da giocatore e da allenatore. Le voci non mi hanno mai distratto, ci sono sempre e bisogna conviverci. Non siamo qui per parlare di questo. Rispetto il mio club, il PSG. Quello che fanno gli altri club non mi riguarda. Non lo commenterò perché tutto quello che dirò verrà discusso. Quando ero all'Espanyol dissi che mi sarebbe piaciuto conoscere Sir Alex. Se lo dicessi di nuovo oggi sarei ripreso ovunque. Sono felice a Parigi: amo il club, i tifosi. È meraviglioso essere qui. Siamo primi in Ligue 1 e ci prepariamo ad affrontare il City. Mi interessa questo. Ho un contratto per il 2023, per questa stagione e la prossima, è un dato di fatto. Non è discutibile, sono felice a Parigi".