Psg, 3 calciatori e membro staff positivi al coronavirus

Il campionato francese è ormai finito fermato dalla pandemia ma i club impegnati in Champions League lavorano. Tutti i calciatori si sono sottoposti a test sierologici e qualche sorpresa si è avuta. Sono 4 i contagiati al Psg con tre calciatori e un membro dello staff positivi ma asintomatici. Ieri, i giocatori del club di Mauro Icardi sono tornati al centro di allenamento di Ooredoo sottoponendosi in particolare agli esami fisici e medici. Il club parigino ha comunicato poco fa i risultati dei test sierologici precisando che tutti adesso stanno bene. Non sono stati resi noti i tre calciatori che hanno contratto il Covid 19 in passato.