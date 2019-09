Psg, a Bordeaux decide ancora Neymar. Tuchel: “Abbiamo dominato, uno dei match migliori”

Chi poteva essere se non Neymar l’uomo decisivo per il Paris Saint-Germain nella trasferta di Bordeaux? Ebbene sì, l’1-0 dei parigini nella sfida odierna di Ligue 1 è stato realizzato ancora una volta dal brasiliano. Mister Thomas Tuchel è rimasto molto soddisfatto per la prestazione dei suoi: “Abbiamo dominato per tutti i novanta minuti – ha detto a Canal+ -, avevamo avuto molte possibilità per segnare ed è stato uno dei nostri migliori match disputati fuori casa. Sono molto felice, non è stato semplice, come detto potevamo fare più gol. Il Galatasaray in Champions League? Mbappé è un po’ stanco, giocherà ma non so se dall’inizio. Dobbiamo parlarne insieme, ci sono pochissimi giorni in mezzo, deve riprendersi e decideremo”. Il Psg è primo in campionato con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 2 sconfitte.