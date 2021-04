Psg a un passo dalla semifinale. Ma Pochettino: “Sfideremo i migliori al mondo”

Vendetta, tremenda vendetta. Il cammino del Paris Saint-Germain in Champions League potrebbe avere questo titolo. Dopo aver eliminato il Barcellona, vendicando lo sgarbo di quattro anni fa, quando i catalani rifilarono un clamoroso 6-1 al ritorno, ora potrebbe toccare al Bayern Monaco. Un anno fa i bavaresi superarono i parigini in finale per 1-0. Stavolta il Psg sembra pronto a rifarsi, grazie al 3-2 in casa dei tedeschi.

AVVERTIMENTO

Il tecnico Mauricio Pochettino, però, preferisce abbassare i toni, specialmente considerando l’avversario da affrontare. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Bayern è molto pericoloso sulle corsie esterne, abbiamo sofferto all’andata, e domani per vincere la partita bisogna correggere alcuni difetti. Siamo consapevoli che affronteremo la migliore squadra del mondo ed è sicuro che ci metteranno in difficoltà. Nei momenti difficili dobbiamo dare prova di forza, solidarietà e unione”. Insomma, guai a cantare vittoria troppo presto.