Psg, addio Tuchel ma il sostituto non sarà Allegri: Thiago Motta in pole

Potrebbero esserci novità per la panchina dei campioni di Francia del Paris Saint-Germain. I recenti malumori tra il tecnico Thomas Tuchel e la dirigenza, su tutti il direttore sportivo Leonardo, avrebbero portato ad una rottura totale con almeno due nomi già scelti per prenderne il posto. Secondo quanto riportato da RMC Sport, sulla panchina dei campioni di Ligue 1 potrebbe esserci un volto non proprio nuovo…

Psg: via Tuchel c’è Thiago Motta

Da quanto si apprende, Thomas Tuchel sarebbe ogni giorno più vicino all’addio al Paris Saint-Germain. Al suo posto però, non dovrebbe toccare all’ex mister della Juventus Massimiliano Allegri dato in precedenza per favorito per sostituirlo, bensì l’ex tecnico del Genoa Thiago Motta, fresco di esame da allenatore e di patentinto preso nella stessa sessione di Andrea Pirlo, per altro con votazione migliore. Per l’ex centrocampista si trattarebbe di un ritorno a Parigi avendo già giocato per il club dal 2012 al 2018.