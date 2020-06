Psg, alta tensione Tuchel-Leonardo: c’è un italiano per la panchina

Psg e Tuchel prossimi all’addio? In Francia sono certi che le tensioni tra il tecnico dei francesi e il direttore sportivo Leonardo starebbero portando alla separazione delle parti. Ne è convinto Le10Sport che scrive come nel mirino del ds ci sia, ora, Massimiliano Allegri.

Psg: addio Tuchel, arriva Allegri

Tuchel ha un contratto in scadenza nel 2021 e i rapporti con Leonardo non sono dei migliori, anzi, starebbero peggiorando di settimana in settimana. Massimiliano Allegri guarda interessato quando succede e secondo il media francese, l’interesse del manager brasiliano nei confronti dell’ex allenatore della Juventus starebbe crescendo sempre più. La proprietà, però, ha optato per dare fiducia a Tuchel, almeno fino al termine della stagione, comprensiva, ovviamente, della fase finale della Champions League. In caso di fallimento, però, le carte in tavola potrebbero cambiare con Leonardo che punta a strappare il sì ad Allegri. Non resta che aspettare e capire se la proprietà del Psg cambierà idea su Thuchel.

