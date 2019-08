Psg, Aouchiche da record: il più giovane debuttante ma…nessun nome sulla maglia

Vincente per 2-0 sul campo del Metz, il Paris Saint-Germain prova a scacciare tutti i malumori legati all’ormai nota vicenda di mercato legata a Neymar. Quale modo migliore per farlo, se non i tre punti conquistati e l’importante esordio del giovane classe 2002 Adil Aouchiche. Ecco, proprio il giovane 17enne si è reso protagonista della serata.

Nessun gol, nessun gesto particolare ma un’evidente differenza con i compagni di squadra: non aveva il nome scritto sulla maglietta. Il centrocampista è diventanto il giocatore più giovane nella storia del club parigino a debuttare in Ligue 1 ma nessuno ha potuto leggere il suo nome in campo. Il motivo è semplice: nel campionato francese è vietato stampare il nome sulla casacca di un giocatore troppo giovane per firmare un contratto da professionista.

Ecco perché, sulle spalle di Aouchiche, era presente unicamente il numero 33. Il classe 2002 ha giocato per 65 minuti salvo poi lasciare il posto a Leandro Paredes. Una serata comunque da ricordare per il ragazzo e il Psg che ha vinto grazie ai gol di Di Maria e di Choupo-Moting.