PSG-Aouchiche verso l’addio, Mbappé: “Se resti, ti faccio un regalo”

Il rapporto tra Adil Aouchiche e il Paris Saint-Germain sembra ormai vicino alla conclusione. Il talento diciasettenne, infatti, vorrebbe giocare con maggiore continuità e lascerebbe il club parigino a parametro zero per accasarsi al Saint-Etienne. Kylian Mbappé sta provando a convincere il compagno di squadra e amico a non partire, arrivando addirittura a fare una promessa simpatica sul profilo social del ragazzo: “Se resti ti compro delle scarpe nuove”. Basterà questa proposta a trattenere Aouchiche al PSG? Attualmente sembra un’ipotesi complicata, ma la corte di Mbappé, forse, potrebbe fare il miracolo per i parigini.