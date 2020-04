PSG campione di Francia, Verratti entra nella storia grazie a un primato

La Ligue 1 si conclude in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Paris Saint-Germain diventa così campione di Francia per la nona volta della sua storia, la settima negli ultimi nove anni. Solamente il Montpellier e il Monaco sono riusciti a imporsi nel ciclo dei campionissimi della capitale, rispettivamente nel 2011/12 e nel 2016/17. E la fame di vittorie non sembra essersi ancora saziata. Tra i fuoriclasse del PSG ci sono due giocatori che festeggiano un primato incredibile: Marco Verratti e Thiago Silva hanno partecipato all’intera formazione del progetto vincente e sono stati protagonisti di tutti e sette gli scudetti conquistati. Eguagliati così altri vincitori seriali come Jean-Michel Larqué e Hervé Revelli del Saint-Etienne e Sidney Govou, Juninho e Grégory Coupet del Lione, arrivati anch’essi a quota sette successi nel campionato francese. E l’anno prossimo si tenterà di operare il sorpasso.