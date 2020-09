PSG, comunicato dopo il match contro il Marsiglia: “Insulti razzisti contro Neymar”

Il PSG si schiera dalla parte di Neymar, anche ufficialmente, visto il comunicato postato sul sito ufficiale. Il calciatore brasiliano è stato espulso ieri nel match perso contro il Marsiglia.

LA NOTA UFFICIALE

“Il club sostiene fermamente Neymar, che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e richiama tutti a prendere posizione contro queste manifestazioni. Da 15 anni il club è impegnato con forza nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, assieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il PSG conta sulla commissione disciplinare della LFP, affinché indaghi e faccia luce su questi fatti. Il club resta a disposizione per collaborare alle indagini“. Queste le parole ufficiali del PSG.

