Psg detta le regole a Mbappé: accetta rinnovo o verrà ceduto

Il Paris Saint-Germain non vuole perdere Kylian Mbappé. L’attaccante classe ’98 è in scadenza di contratto tra solo un anno e mezzo (giugno 2022). Se l’attaccante francese non rinnova il contratto con i “parigini”, il club campione di Francia lo cederà, per non lasciarlo andare poi a parametro zero. Il PSG ha offerto a Mbappe un nuovo contratto con un ulteriore ritocco di ingaggio, ma il giocatore non ha fretta di firmare l’accordo con i parigini. Ma, stando a quanto si mormora in Francia, il Paris Saint Germain per rompere gli indugi sta studiando un rilancio da record mondiale: 60 mln più bonus. Una cifra che lo renderebbe il calciatore più pagato al mondo, superando Leo Messi (attualmente sopra i 40 mln di solo stipendio fisso, ma poi bisognerà capire cosa farà la Pulce a fine stagione, si è parlato proprio di Psg, però sembra il Manchester City di Guardiola il club più avanti) e staccando il suo compagno di squadra Neymar (attorno ai 28 mln di fisso, pure lui in fase di rinnovo e nei giorni scorsi ha chiamato Messi a Parigi) e Cristiano Ronaldo (circa 31 mln dalla Juventus). La situazione è seguita da vicino da Real Madrid e Liverpool , che hanno già avuto contatti con il 22enne francese. Transfermarkt valuta Mbappé 180 milioni di euro. Il campione del mondo milita nel PSG dal 2017, ed è arrivato dal Monaco. In questa stagione, l’attaccante ha giocato 17 partite nella Ligue 1 francese e ha segnato 14 gol e 6 assist.