Psg, Di Maria tranquillizza: “Infortunio Messi? Cambio precauzionale”

El Fideo protagonista con un assist e la rete decisiva per la vittoria dei suoi

C'è lo zampino di Angel Di Maria nel successo del Paris Saint-Germain in Ligue 1 contro il Lille. El Fideo è stato autore di una prova maiuscola che lo ha visto protagonista dell'assist per la rete di Marquinhos ma soprattutto del gol del sorpasso e del definitivo 2-1 per i suoi.