PSG, Donnarumma: “Basta concorrenza, il club scelga me o Navas”

Il 23enne ex Milan alza la voce a Parigi

Il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma ha condiviso le sue aspettative per la prossima stagione. Il 23enne estremo difensore italiano, arrivato nel club parigino dal Milan nell'estate del 2021, ha collezionato 23 presenze in questa stagione costellata anche da diversi errori che gli sono costati anche tante critiche. “Voglio rimanere al PSG. È stata una stagione difficile. Ho giocato metà delle partite e non ho potuto dare il meglio di me. Competere con Keylor Navas la prossima stagione? No, sarà diverso. Il club dovrà fare una scelta", ha detto Donnarumma all'AFP.