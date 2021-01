Il Covid-19 non risparmia il Psg e come annunciato dallo stesso club francese sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al Coronavirus. I due giocatori in questione sono l’italiano Marco Verratti e Abdou Diallo. Questo il breve annuncio del club allenato da Pochettino: “Marco Verratti e Abdou Diallo sono positivi al test PCR Sars-Cov2. Rispetteranno dunque l’isolamento e osserveranno le norme del protocollo sanitario”.