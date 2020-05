Psg, ecco la soluzione per rinnovare il contratto a Mbappé: stipendio come… Neymar

Kylian Mbappé come Neymar. Il Paris Saint-Germain ha trovato il modo per assicurarsi, almeno per un’altra stagione, le prestazioni del gioiellino francese: portare il suo ingaggio alla pari con l’asso brasiliano.

Le tante voci di mercato sul futuro dell’enfant prodige accostato sempre più costantemente al Real Madrid, troverebbero, per ora, la parola fine secondo il Daily Mail. Il Psg avrebbe offerto a Mbappé uno stipendio pari a quello del suo collega di reparto ovvero 600 mila sterline settimanali. In questo modo la stellina campione del mondo potrebbe decidere di aspetta un’altra annata in Ligue 1 e attendere la prossima stagione per trasferirsi al Real Madrid che sembra essere l’unica meta possibile per il talento classe 1998 che con lo stop al campionato francese si è laureato campione e capocannoniere.