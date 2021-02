PSG favorito? Pochettino non si fida: “Nuovo percorso per il Barcellona, ma che giocatori!”

Il Paris Saint-Germain ci riprova: il club francese, finalista nell’ultima edizione, tenta un nuovo assalto alla Champions League. Una coppa maledetta per una società che ha investito tantissimo recentemente. Sulla sua strada ci sarà il Barcellona, un ostacolo che si è già rivelato insormontabile in un’occasione, quando i catalani rimontarono il 4-0 dell’andata, con un clamoroso 6-1.

FIDUCIA

Stavolta i parigini sono favoriti, ma il tecnico Mauricio Pochettino non si fida. Anzi, ai canali ufficiali del Psg, l’allenatore argentino mette in guardia dal sottovalutare i catalani: “Ho visto l’evoluzione del Barcellona con l’arrivo del nuovo allenatore. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un nuovo capitolo. È una squadra forte con le idee chiare. Sono ottimi giocatori abituati a vincere. È un grande club proprio come il Paris Saint-Germain che non vuole altro che vincere”.