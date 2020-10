PSG, Florenzi è sicuro: “Tra le squadre italiane preferirei evitare l’Inter”

E’ il giorno dei sorteggi dei gironi di Champions League. Gli appassionati conosceranno la griglia con cui partirà la prossima edizione della massima competizione internazionale. Per il Paris Saint-Germain riparte la caccia al trofeo più ambito che nell’ultima stagione è sfumato solamente all’ultimo atto.

PREFERENZE

Il PSG è inserito in prima fascia e potrebbe incontrare un’italiana nel suo cammino nella fase a gironi. Il terzino Alessandro Florenzi ha espresso la sua preferenza sulle possibili avversarie da affrontare: “L’Atalanta è una squadra molto aggressiva, trasformata da quando c’è Gasperini in panchina. Nella scorsa stagione ha dato fastidio a molte squadre italiane. La Lazio è trascinata da un grande bomber come Immobile, ma se dovessi scegliere, eviterei l’Inter: i nerazzurri hanno fatto un grandissimo mercato, rinforzando una squadra che era già molto forte”.