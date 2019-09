Psg, gli ultras avvisano Neymar: “Ci hai umiliato, il percorso di redenzione sarà lungo”

Un’estate tribolata, caratterizzata da continui rumors di mercato, ma alla fine Neymar è rimasto al Paris Saint-Germain. E il brasiliano questo pomeriggio, in occasione della gara di Ligue 1 contro lo Strasburgo, scenderà nuovamente in campo al Parco dei Principi, con i tifosi parigini che sono però pronti a dedicare all’attaccante un’accoglienza tutt’altro che calorosa.

ULTRAS – Come raccolto dal Mundo Deportivo, gli ultras del Psg, attraverso una nota, hanno dichiarato che il percorso di redenzione di Neymar sarà lungo, sottolineando che adesso il giocatore non potrà più sbagliare. Nel comunicato viene inoltre evidenziato come il brasiliano abbia più volte mancato di rispetto al club, arrivando al punto di umiliarlo.