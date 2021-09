Psg, Hakimi promette: “Voglio lasciare il segno nella storia del club”

Achraf Hakimi racconta quali sono le sue ambizioni nella nuova avventura al Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain ha una freccia preziosa nella propria faretra. Si tratta di Achraf Hakimi. L'esterno difensivo marocchino ha nella velocità un punto di forza prezioso e il club parigino ha investito su di lui in estate per rinforzare ulteriormente la rosa, andando a caccia della tripletta tra Francia ed Europa. Lo stesso Hakimi si è mostrato altrettanto ambizioso in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della squadra parigina: "Sta andando tutto molto bene. Sono molto felice a Parigi, la squadra è incredibile, tutti sono gentili con me. Sono onorato di aver firmato col PSG, un club storico e affascinante. Sono molto felice di far parte di questa squadra, spero di fare grandi cose, divertirmi e incidere il mio nome nella storia del Paris Saint-Germain". Il giocatore ha lasciato l'Inter dopo due stagioni, culminate con la vittoria del campionato con tre turni d'anticipo nel 2020/21. Ora la nuova importante sfida: portare la Champions a Parigi.