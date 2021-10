Psg, Herrera derubato da una prostituta: “Ha trattato per avere telefono e portafoglio”

Ander Herrera è stato derubato da una prostituta. La conferma arriva dal suo entourage

In casa Paris Saint-Germain bisogna fare i conti con il caso di Ander Herrera. Il centrocampista, infatti, è stato derubato da una prostituta nella giornata di martedì 26 settembre mentre attraversava il Bois de Boulogne. La conferma arriva direttamente da un membro del suo entourage all'AFP: "Non c'è stata alcuna violenza. Ander Herrera era di ritorno dal Parc des Princes, dove ha partecipato a un workshop e a un'iniziativa con i partner del club, come capita spesso. Per tornare a casa, ha dovuto attraversare il Bois de Boulogne e, a un semaforo, una persona è salita in macchina e ha preso il telefono e il portafoglio che erano in vista. Ander ha proposto di darle 200 euro per riavere indietro portafoglio e telefono, quindi l'ha fatta scendere poco più avanti e ha chiamato la polizia". Dunque una disavventura che non ha avuto gravi conseguenze per il calciatore coinvolto.