Psg, i tifosi vogliono Neymar… in panchina

Ultimamente il brasiliano non incide

La prima sconfitta stagionale del Paris Saint-Germain ha fatto tanto rumore in Francia. Il Rennes si è imposto per 2-0 contro i fenomeni Mbappé, Messi e Neymar rifilando loro il primo k.o. in campionato. Proprio il brasiliano è stato preso di mira dai propri tifosi. O'Ney è stato tra i più criticati di recente e l'ennesima prova opaca ha aumentato i dubbi dei fan a proposito della sua titolarità.

Ebbene sì, perché come riportano i media francesi, Neymar è riuscito a trovare la via del gol solo con due dei suoi ultimi 41 tiri in porta e per i fan non deve più avere il posto garantito nell'undici iniziale. Se Le Parisien ha definito l'attaccante "l'ombra di se stesso", L'Equipe ha coinvolto anche i tifosi del Psg che, evidentemente, condividono pienamente le critiche al brasiliano. Secondo un sondaggio del media transalpino, infatti, per il 66% delle persone che hanno votato, Neymar non merita la maglia da titolare. Il restante numero di fan che hanno votato, invece, si sono definiti "indecisi".