Psg, Icardi da sballo: 1 gol ogni 17 tocchi e in Francia lo esaltano…

Mauro Icardi ancora decisivo. Un’altra rete importante che regala 3 punti al Paris Saint-Germain. Entrato a pochi minuti dal termine del match contro il Brest, l’argentino ha messo a segno il gol vittoria pochi istanti dopo.

Al minuti 85’, sugli sviluppi di un cross basso, l’attaccante ha approfittato di un intervento non perfetto di un difensore rivale e, dopo aver stoppato palla, ha insaccato di esterno destro. Gol magistrale che conferma Icardi come bomber letale dentro l’area di rigore. Con questa rete, l’argentino arriva a quota 5 gol in sei gare in Ligue 1, ai quali vanno aggiunti anche i gol in Champions League. Ben 4. Ma c’è di più..

RECORD – L’ex capitano nerazzurro viaggia all’incredibile media di una rete ogni 17 tocchi (5 goal in 84 tocchi totali). Come riporta OptaJean, nessun altro giocatore con almeno 2 goal segnati nei cinque migliori campionati europei ha una media simile alla sua. Icardi ha conquistato Parigi e anche la prima pagina odierna de L’Equipe gli dedica la parte superiore “Icardi mette le ali”. La Francia si inchina a Monsieur Icardi…