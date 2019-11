Psg, Icardi: “Farò di tutto per restare, questo è uno dei migliori club al mondo”

Impatto subito positivo per Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. L’argentino si è reso immediatamente protagonista sia in campionato che in Champions League e in queste ore, ai microfoni di RMC Sport, ha tracciato un primo bilancio della sua nuova avventura.

FUTURO – “Io adesso penso a dimostrare tutte le mie qualità in campo. Ottobre è stato un mese positivo, ma c’è ancora tanto da fare e devo continuare così: sono qua per fare ottime cose. Giocare nel Psg è una cosa molto importante, questo è uno dei migliori club al mondo. Farò di tutto per restare qui”.