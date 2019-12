Psg, Icardi: “I gol? Mi metto in modalità killer…”

Mauro Icardi ha saputo subito rendersi protagonista con la maglia del Paris Saint-Germain. L’attaccante, approdato in Francia in estate dall’Inter, ha così parlato ai canali ufficiali del club parigino.

ADATTAMENTO – “Posso dire di sentirmi molto bene, sono arrivato qua con la voglia di dimostrare cosa so fare e per adesso le cose stanno andando positivamente. Con i compagni ho avuto subito una buona comunicazione e questo ha reso il mio adattamento più rapido”.

GOL – “Segnare per me è una cosa naturale, cerco sempre di farmi trovare nella posizione migliore. Appena ho l’opportunità di fare gol, devo rimanere concentrato e mettermi in modalità killer. Ad oggi ho segnato quasi 150 reti e quasi tutte sono simili: questo è ciò che mi caratterizza”.

OBIETTIVI – “Io sono qua per cercare di aiutare la squadra a vincere il maggior numero di trofei”.

WANDA NARA: “I CONSIGLI HOT DI CONTE? MAURO NON FA NIENTE PRIMA DELLE GARE…”