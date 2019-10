Psg, Icardi non si ferma più: primo gol anche in Ligue 1 per l’argentino

Prende sempre più confidenza con la Francia e il Paris Saint-Germain Mauro Icardi, che a distanza di pochi giorni dal primo gol (e decisivo) con la maglia dei parigini, siglato in Champions League nel successo in Turchia con il Galatasaray, realizza anche il primo in Ligue 1. Infatti, l’argentino di proprietà dell’Inter è andato a segno nel primo tempo della trasferta contro l’Angers: dinamica piuttosto simile rispetto a Istanbul, ancora assist dalla destra di Sarabia, Icardi in posizione perfetta per ricevere e battere a rete in maniera piuttosto semplice per il raddoppio dei suoi. Si tratta di uno di quegli attaccanti a cui il gol non è mai mancato, ecco perché il Psg ha puntato forte su di lui nelle ultime ore del calciomercato estivo.