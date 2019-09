Psg, Icardi out contro il Lione: ecco perché

Mauro Icardi, dopo l’esordio dal 1′ contro il Real Madrid, non sarà arruolabile per la sfida di campionato tra il Psg e il Lione. Il centravanti argentino è alle prese con qualche noia muscolare dovuta ai pochi allenamenti e minuti sulle gambe.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1, il tecnico parigino Thomas Tuchel ha ammesso pubblicamente di avere qualche problema in avanti con anche Kylian Mbappé assente: “Sapevamo che era un rischio farlo partire titolare”, ha detto l’allenatore. “Una cosa è giocare, un’altra è farlo dall’inizio, un’altra ancora farlo dall’inizio in Champions e contro il Real. Ricordiamoci che è stato fermo a lungo”. E sugli altri assenti: “Gli indisponibili contro il Lione sono Mbappé, Kehrer, Draxler, Cavani, Dagba, Icardi e Sarabia”, ha concluso il mister. Oltre a Icardi, quindi, grandi assenze per i campioni in carica che dovranno cercare di portare a casa punti affidandosi, magari, ancora a Neymar.