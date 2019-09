Psg, Icardi: “Qui per vincere. Conosco gli argentini, Cavani e Neymar. Ho accettato perché…”

Dopo le primissime dichiarazioni, ecco la prima vera intervista di Mauro Icardi come nuovo attaccante del Paris Saint-Germain. L’ex Inter ha concesso una lunga intervista in esclusiva ad Eleven Sports nella quale ha parlato dei suoi nuovi compagni ma soprattutto dei motivi che lo hanno portato ad accettare l’offerta parigina.

A PARIGI – “Sono molto contento, giocare in una grande squadra come il Paris Saint-Germain è una grandissima soddisfazione per me. Per la mia carriera è una opportunità molto importante e spero di sfruttarla al massimo. Conosco di persona tutti gli argentini in rosa ed Edinson Cavani. Conosco anche Neymar, sapere che giocherò con loro è una sensazione speciale. Sono venuto qui per vincere, il Paris Saint-Germain è la squadra leader in Francia e negli ultimi anni ha vinto tanti trofei. Sappiamo che i tifosi si aspettano il massimo da noi per arrivare alla vittoria, io spero di fare tutto il possibile per contribuire ai successi futuri del club segnando tanti gol. Sono già stato alcune volte in vacanza a Parigi, ora ci vivrò e la conoscerò meglio. Non sono mai stato al Parco dei Principi e non vedo l’ora di giocare davanti ai miei nuovi tifosi”, ha detto Icardi.

MOTIVAZIONI – “Giocare in un top team insieme a giocatori forti come quelli del Psg è una grandissima opportunità per poter stare nel calcio ai massimi livelli, è stato fondamentale nel momento in cui mi ha contattato il club e ho deciso di accettare”. E sulla Ligue 1: “La Serie A è nota per l’elevato livello delle difese. Io non vedo l’ora di giocare nella Ligue 1, di imparare un altro tipo di calcio e affrontare questa nuova sfida a testa alta. Sono un attaccante d’area, fare gol è la mia caratteristica principale. Questa squadra ha molti giocatori di talento, molti grandi giocatori che giocano per segnare e aiutare a far gol. Sono sicuro che ci intenderemo alla perfezione. Giocare le partite di cartello è la cosa più bella che ci sia nel mondo del calcio, in Italia ci sono un sacco di derby e incroci tra grandi rivali. Amo questo tipo di sfide e voglio giocarle qui, ora, con il Paris Saint-Germain”.