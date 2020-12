Psg, il lungo addio di Tuchel: ufficiale il suo esonero

Era stato esonerato ormai dai diversi giorni ma ancora non in modo ufficiale. Adesso Thomas Tuchel non è più, a tutti gli effetti, il tecnico del Paris Saint-Germain. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito e sui canali social.

“Dopo un’analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Paris Saint-Germain ha deciso di rescindere il contratto di Thomas Tuchel”, si legge nella nota. “Arrivato sulla panchina parigina a luglio 2018, Thomas Tuchel ha guidato la squadra della capitale 127 volte, considerando tutte le competizioni, per un totale di 95 vittorie, 12 pareggi e 20 sconfitte (342 gol segnati, 109 gol subiti). Ha vinto 2 campionati francesi (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophée des champions (2018, 2019) e ha guidato il Paris Saint-Germain, lo scorso agosto, fino alla prima finale di Champions League nella storia del Club”.

Nel comunicato, anche le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi: “Vorrei ringraziare Thomas Tuchel e il suo staff per tutto ciò che hanno portato al club. Thomas ha messo molta energia e passione nel suo lavoro e, naturalmente, ricorderemo i bei momenti che abbiamo condiviso insieme. Gli auguro il meglio per il suo futuro”.