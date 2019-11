Psg, il preparatore atletico: “Per Neymar al 100% bisognerà aspettare febbraio”

Un mese e mezzo dopo la sua ultima presenza con il Paris Saint-Germain, Neymar sta per tornare: dovrebbe essere regolarmente in campo venerdì sera (22 novembre) contro il Lille. È un’altra stagione travagliata per il brasiliano, anche se quando gioca segna sempre, avendo fin qui totalizzato 4 reti in 5 presenze di Ligue 1. Il preparatore atletico del club parigino, Xavier Frezza, ha voluto sottolineare una questione importante: “Impossibile che venerdì sera Neymar stia al 100%, anzi, secondo me è bene che il Psg sappia che non potrà essere pienamente in forma fino al prossimo febbraio. Ricordiamo che fino a poco tempo fa è stato per tre mesi di fila senza giocare: il suo corpo deve riabituarsi, non può pretendere tutto subito”. Per un Neymar che torna, un Mbappé a rischio: a causa di un dolore muscolare, il talento classe ’98 potrebbe non giocare nell’anticipo del campionato francese.