Psg k.o., Leonardo contro l’arbitro: “Ha voluto fischiare tutto contro di noi”

Rabbia del direttore sportivo dei parigini dopo la sconfitta per 3-1 contro il Nantes

Cade il Paris Saint-Germain in Ligue 1 contro il Nantes. Fa discutere il 3-1 subito dai quotatissimi parigini di Pochettino che per la sfida hanno potuto contare sul ritrovato tridente formato da Neymar, Messi e Mbappé. Ma neppure i tre fuoriclasse hanno potuto impedire il k.o.. Una sconfitta arrivata anche a causa di un arbitraggio totalmente contro, almeno questa è stata l'impressione del direttore sportivo Leonardo che in zona mista ha sfogato la sua frustrazione per quanto visto.

SFOGO - "Sono qui per dire che abbiamo perso, ok. Forse dovevamo sapere come comportarci subito dopo la gara di Champions e di queste cose ne parleremo al ritorno a Parigi", ha esordito Leonardo. "Ma voglio anche dire che ho avuto l'impressione che l'arbitro volesse fischiare tutto contro di noi. Abbiamo subito due gol quasi subito ed è stato meritato è vero ma poi tutte le decisioni dell'arbitro erano a nostro sfavore. Ha messo i calciatori a rischio infortunio. Falli su Neymar, su Mbappé, su Messi. Ha dato un minuto di recupero e quattro dopo ha dato rigore. Insomma, penso che ci fosse il desiderio di fischiare contro di noi. Ripeto, abbiamo rischiato di perdere giocatori per infortunio per tre mesi...".