Psg, la sentenza dell’ex Luis Fernandez: “Se non vince quest’anno va in bancarotta”

L'ex allenatore commentato "l'obbligo" del Psg di trionfare

Una campagna acquisti che non lascia scampo ad interpretazioni: il Paris Saint-Germain inizia la nuova stagione 2021-22 per vincere tutto. Dalla Ligue 1 alla Champions League, vero obiettivo del club, i francesi non potranno avere scuse e dovranno provare a trionfare in tutte le competizioni altrimenti sarà flop. Di questa stessa opinione anche un noto ex, Luis Fernandez, storico mister anche dei parigini che a L'Equipe non ha fatto giri di parole: o si vince o sarà bancarotta.