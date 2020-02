Psg, Leonardo ‘bastone e carota’: “Mbappé? Se esce dal campo e si arrabbia è un suo problema ma non è viziato”

Ha creato qualche tensione di troppo in casa Psg il diverbio avuto dopo la recente sfida contro il Montpellier tra Kylian Mbappé e il tecnico Thomas Tuchel. Il francesino, sostituito nella ripresa, aveva evidenziato un certo malumore al momento del cambio. Le telecamere non si sono fatte sfuggire quegli istanti di confronto accesso e la sua delusione una volta seduto in panchina.

A distanza di una settimana, e dopo il successo contro il Lione, a parlare di quella vicenda è stato il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo che ha voluto prendere in parte le difese del calciatore: “Ho sentito tante cose su Mbappé e la sua personalità. Alcune mi hanno anche messo a disagio. Se un calciatore lascia il campo e parla con l’allenatore, beh … la colpa è sua. Ma non per questo posso dire che Mbappé sia un bambino viziato, anzi. È un giocatore di calcio delizioso, che lavora con dedizione ed è fantastico”, ha concluso il dirigente. E sulla Champions League ha poi aggiunto come riportano alcuni media francesi: “Ogni anno si dice che non siamo pronti. Vediamo noi ci proviamo. Abbiamo fatto cinque vittorie e un pareggio fin qui. Se non ci riusciremo ci proveremo l’anno dopo. Non fa nulla non stiamo giocando per la vita o per la morte”.