Psg, Leonardo: “Bayern, B. Dortmund e Lipsia scorretti. Ci rubano i talenti francesi e chiamano genitori e amici per il loro sì”

Leonardo direttore sportivo del Paris Saint-Germain attacca duramente i club tedeschi che secondo l’ex calciatore del Milan stanno portando via in Bundesliga i talenti francesi più forti. “In queste condizioni, una trattativa è impossibile”, ha ammesso il brasiliano al quotidiano francese Le Parisien. Leonardo si è riferito principalmente al trasferimento del giovane Meunier a titolo gratuito dal Psg al Borussia Dortmund.

“I club tedeschi, in particolare Bayern Monaco, RB Lipsia e Borussia Dortmund, -precisa il ds del Psg – stanno tesserando sempre più giovani giocatori francesi. Sono un pericolo per l’accademia giovanile in Francia e questo è un grosso problema”, ha detto il 50enne: “Stanno chiamando genitori, amici, familiari o il giocatore stesso. A 15 o 16 anni, i giovani talenti sono attratti da questi club e quasi gli gira la testa. Forse le regole dovrebbero essere cambiate per proteggere i club francesi. ” Leonardo evidenzia anche durante la sua intervista il trasferimento del diciottenne Tangu Kouassi al Bayern sempre a costo zero dal Psg.

LA REAZIONE

Il direttore sportivo della BVB Michael Zorc ha respinto le critiche del direttore sportivo del PSG Leonardo:“Ha torto. Di regola, è esattamente il contrario”, ha detto Zorc, alla Bild. Il direttore sportivo del Lipsia Markus Krösche non ha voluto commentare le dichiarazioni di Leonardo. «La Francia è l’attuale campione del mondo e, come la Germania, è una nazione calcistica. Sarebbe quindi negligente non tenere d’occhio il mercato », ha detto alla Bild.

