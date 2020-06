Psg, Leonardo conferma Tuchel: “Con noi anche l’anno prossimo”

La Ligue1 è terminata, ma le squadre impegnate nelle Coppe Europee dovranno onorare gli impegni. Tra queste c’è anche il Psg di Tuchel che dopo aver vinto il campionato ora deve concentrarsi sulla Champions League. Comunque andrà in Europa, l’allenatore tedesco verrà confermato.

Leonardo conferma Tuchel

Intervistato a JDD l’ex allenatore dell’Inter Leonardo ha parlato del futuro dell’ex allenatore del Borussia Dortmund: “Ha ancora un anno di contratto e rimarrà con noi anche durante la prossima stagione. Ha fatto bene, i risultati sono buoni. Rinnovo? Abbiamo tempo per pensarci. Non ho contattato nessun altro allenatore. Con lui ci parlo e lui sa tutto”.

Big in uscita

Tuchel quindi non parte, ma molti giocatori lasceranno il club a fine stagione. Cavani, Thiago Silva, Kurzawa, Choupo-Moting e Meunier dovranno cercarsi una squadra. Le contendenti non mancano, soprattutto per l’ex Napoli e il difensore brasiliano. Per lui inoltre si era anche prospettato un ritorno al Milan.