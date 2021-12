PSG, Leonardo ha fatto l’elenco dei partenti: ecco i nomi

I parigini devono sfoltire l'organico

Il Paris Saint-Germain deve sfoltire la rosa in vista della prossima stagione visto che al momento sono 33 i calciatori in organico. Secondo l'Equipe i parigini nella lista dei partenti sono: Icardi, Rafinha, Diallo, Kurzawa, Dagna,Dina-Ebimbe e Trigo. Sarà duro il compito del ds Leonardo che dovrà trovare tanti club disposti a trattare e pagare anche bene i cartellini visto che alcuni elementi in esubero hanno un costo alto e contratti milionari.