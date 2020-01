Psg, Leonardo: “Mai pensato di cedere Cavani”

Sarà ancora al Paris Saint-Germain il futuro di Edinson Cavani, almeno fino al termine della stagione. Malgrado il forte pressing dell’Atletico Madrid, l’uruguaiano è infatti rimasto alla corte di Thomas Tuchel. Dell’attaccante, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato il direttore sportivo dei parigini Leonardo.

CAVANI – “Noi non abbiamo mai pensato di cedere Edinson, ma arrivati ad un certo punto abbiamo analizzato le offerte ricevute. Cavani rimarrà a nostra disposizione fino a giugno. Sei anni e mezzo in un club non possono essere cancellati da una settimana di trattative”.

