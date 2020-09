Psg, Leonardo: “Nessun campionato è iniziato il giorno della finale di Champions. Senza preparazione…”

Non succedeva da anni che il Paris Saint-Germain venisse sconfitto per due gare di fila all’esordio in Ligue 1. Nessun gol fatto e zero punti in classifica. I campioni di Francia non ha certo iniziato bene la nuova stagione. Il motivo ha provato a spiegaro il direttore sportivo Leonardo ai microfoni di Telefoot.

Leonardo: “Ligue 1 iniziata giorno della finale di Champions”

Leonardo ha fatto chiarezza sul momento del Psg e rispondendo ad una domanda sul futuro di Tuchel ha spiegato: “Dopo una partita del genere, la domanda sul tecnico direi che viene sollevata nel momento sbagliato”, ha detto il ds dei parigini. “Nessun campionato è iniziato il 22 o 23 agosto, ovvero il giorno della finale di Champions League. Non c’era nemmeno il tempo per prepararsi. Di solito dopo tali tornei si suppone che si riposi. E per peggiorare la situazione abbiamo anche il problema Covid che molti calciatori dei nostri hanno. Non possiamo dimenticare la pandemia e quello che è successo. Negli ultimi sei mesi abbiamo vissuto in condizioni molto difficili, tutti. Non voglio criticare l’organizzazione ma serve anche coerenza per organizzare tutto nel miglior modo possibile per il campionato francese”.

