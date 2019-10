Psg, l’ex Lama punge Navas: “Non è un grande portiere…”

Keylor Navas, in estate, ha lasciato il Real Madrid per approdare al Paris Saint-Germain, con Alphonse Areola che ha fatto il percorso inverso. Sul costaricano, però, è piovuto il giudizio tutt’altro che lusinghiero di Bernard Lama, ex portiere che con i parigini, negli anni ’90, ha conquistato quattro titoli. Queste le sue parole riportate da AS.

NAVAS – “Per me Keylor Navas non è un grande portiere. Ho sempre detto che è un buon estremo difensore, ma non lo considero uno dei migliori. La cosa positiva per il Psg è che almeno è stata risolta la questione del numero uno, visto che negli ultimi anni non si sapeva chi sarebbe stato il portiere titolare”.