Psg, maglia speciale nella prima amichevole post Covid per celebrare il personale sanitario

Il Paris Saint-Germain sg si appresta a tornare in campo per la prima volta dopo la sospensione definitiva del campionato di Ligue 1. La squadra campione di Francia deve prepararsi al meglio per quella che sarà la fine della stagione che la vedrà impegnata in Champions League nel cammino della Final Eight contro l’Atalanta. Quest’oggi il Psg scenderà in campo per un’amichevole, il primo match post Covid-19. Ecco perché, per l’occasione, verrà utilizzata una maglia speciale…

Psg: il gesto per la sanità

Un messaggio speciale sulla maglia per celebrare il personale sanitario francese. Questa l’iniziativa del Psg che indosserà una divisa diversa dal solito nell’amichevole contro il Le Havre. Il club parigino ha voluto ricordare tutti i medici ed infermieri degli ospedali francesi che si sono dati da fare, e lo fanno tutt’ora, per far fronte all’emergenza pandemica del coronavirus. Come si legge dal sito ufficiale dei club di Ligue 1 “Il Paris Saint-Germain desidera celebrare queste persone durante il suo primo incontro amichevole post-lockdown per esprimere la sua gratitudine per l’impegno di questi uomini e donne, eroi del che lavorano giorno dopo giorno per salvare vite umane. I giocatori mostreranno così sulle loro maglie un messaggio di ringraziamento da parte di Paris Saint-Germain per tutto il lavoro, i sacrifici, la fatica, i rischi assunti da questi eroi durante la crisi e non solo”.

Le parole di Al-Khelaifi

Anche il numero uno del club Nasser Al-Khelaifi ha rilasciato alcune parole al sito ufficiale: “Di fronte all’epidemia di Covid-19, volevo che il Club prendesse un forte impegno fornendo le sue infrastrutture e organizzando delle raccolte fondi a beneficio di associazioni e stabilimenti fortemente mobilitati durante la crisi come quando abbiamo dedicato la raccolta di vendita delle maglie Tous Unis per l’Hôpitaux de Paris”. E ancora: “Il club voleva che l’importo raccolto fosse distribuito attraverso iniziative concrete per alleviare la stressante vita quotidiana del personale AP-HP, e consentire loro di riposare, mangiare e condividere momenti di benessere con i propri colleghi. Siamo felici di essere stati in grado di partecipare in qualeh modo al miglioramento della qualità del lavoro di questi attori essenziali della nostra società che hanno mostrato coraggio e dedizione e che hanno rischiato la vita per salvare gli altri”.

