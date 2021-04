Psg, Marquinhos tuona dopo ko contro Lille: “Basta scuse. Non è la prima volta…”

Cade il Paris Saint-Germain e lo fa in casa ad opera del Lille, ora capolista. Una sconfitta che fa male ai parigini di Mauricio Pochettino visto anche il finale confuso che ha portato al cartellino rosso di Neymar per doppia ammonizione. I rivali portano a casa la posta piena e si confermano in vetta alla Ligue 1 staccando proprio i campioni in carica di tre lunghezze. Mastica amaro e chiede una scossa capitano Marquinhos che, intervistato da Canal+ al termine della gara, si è sfogato con tutta la squadra.

Marquinhos dice basta

“Ogni volta che perdiamo diciamo la stessa cosa: ovvero che non ci siamo impegnati abbastanza”, ha detto Marquinhos. “Loro hanno segnato un gol e si sono messi in difesa per mantenere il risultato. Si sono sentiti a proprio agio e non abbiamo potuto segnare. Ci sono molte variabili in questo gioco. Ci sono giocatori che tornano dalla Nazionale, altri non erano nella loro forma migliore, ma non dovremmo trovare scuse. Dobbiamo essere più forti di così, soprattutto in casa. Ci sono molte squadre che sono venute qui e ci hanno sconfitto. È qualcosa a cui non siamo abituati. Dobbiamo prendere in mano la situazione. Stiamo arrivando ad un punto importante della stagione dove non si può sbagliare e per questo dobbiamo metterci nelle migliori condizioni possibili per fare bene e dobbiamo farlo in fretta”.