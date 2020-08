Psg, Mauro Icardi punge l’Inter su Instagram

La sua faccia dopo il fischio finale di Lisbona era tutta un programma, ma Mauro Icardi sembra non aver per nulla rimpianto la decisione di lasciare l’Inter per sposare il progetto PSG.

ICARDI PUNGE L’INTER

Sul suo profilo Instagram infatti, l’argentino ha postato una foto con tutta la squadra scrivendo una didascalia che non farà felici i tifosi nerazzurri: “Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, per fare qualcosa di nuovo, avere qualcosa da scoprire. Oggi, un anno dopo, eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo costruito e per quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole – ha aggiunto l’ex Inter – per ringraziare per tutto l’affetto che mi hanno dato e per aver preso questa decisione un anno fa. É stata la migliore della mia vita“.