Psg, Mbappé assicura: “Accetto di correre per Messi quando cammina”

Kylian Mbappé racconta come sta evolvendo la sua intesa in campo con Leo Messi e afferma di non aver problemi a sacrificarsi

C'è chi ha avanzato più di un dubbio sulla possibile convivenza tra Leo Messi e Kylian Mbappé. Non semplice del resto unire un vero e proprio simbolo degli ultimi tre lustri calcistici con l'ambizione di chi sta lavorando proprio per diventarne il successore. Finora, però, l'intesa tra i due top player non sembra affatto avere problemi particolari. Anzi, l'attaccante francese rimanda al mittente le ipotesi di una possibile frizione. Queste le sue parole in un'intervista al quotidiano L'Equipe: "Non avrei mai immaginato di giocare con Messi e c'è una gerarchia stabilita in campo: accetto di correre quando Messi cammina, non ho problemi, niente di più e niente di meno. In fondo stiamo parlando di Messi (ride ndr.)". Insomma nessun problema tra le due stelle più luminose del Paris Saint-Germain. Sarà così fino alla fine della stagione? I tifosi parigini se lo augurano.