Psg, Mbappé difende Icardi: “La gente lo giudica senza conoscerlo…”

Nuova squadra, nuovi amici. E forse era di questo che Mauro Icardi aveva bisogno per ritrovare il sorriso. L’attaccante argentino ha vissuto l’ultima parte della scorsa stagione e questa estate da separato in casa all’Inter ma adesso, al Paris Saint-Germain, sembra aver ritrovato la giusta quadra grazie anche ai nuovi compagni.

A parlare bene del centravanti argentino è stato Kylian Mbappé, stella del Psg, e compagno di reparto dell’ex 9 nerazzurro. In occasione del Best FIFA Football Award 2019, Mbappé ha preso le difese di Icardi raccontando ciò che le persone, forse, non vedono: “Icardi è un ragazzo molto interessante, ma anche molto timido. Troppo spesso viene valutato per quello che fa fuori dal campo. Viene giudicato senza conoscere realmente la sua persona“. E sull’arrivo nello spogliatoi dell’argentino, Mbappé racconta: “Mauro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio del Psg e sta dando tutto per la sua nuova maglia. Sta a noi farlo ambientare al meglio, quando succederà segnerà tanti gol per noi”.

Un’amicizia, quella tra l’enfante prodige francese e Icardi confermata anche dai social dove i due si sono mostrati insieme in volo per assistere all’ultima trasferta del Psg a Lione.