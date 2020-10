Psg, Mbappé fa doppietta: la dedica per bambino col cancro è emozionante

Nella serata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain ha passeggiato sul campo del Nimes. Secco lo 0-4 rifilato da Mbappé e compagni ai rivali. E se in Italia fa notizia la rete di Florenzi, la sua seconda di fila con la nuova maglia, a far parlare in tutto il mondo è la doppietta della stellina parigina e della Nazionale francese che ha dedicato i suoi gol e la sua prova ad un giovanissimo tifoso che lotta contro il cancro.

Mbappé: la dedica speciale

“Coraggio Lucas, sono con te”. Parole semplici ma che racchiudono un grande significato. Kylian Mbappé ha mostrato la maglia sotto la divisa da gioco dopo uno dei due gol siglati per mandare un messaggio ad un bambino, suo grande tifoso, che sta lottando contro il cancro e si trova al momento sotto pesanti cure. Il piccolo è sotto la supervisione dell’organizzazione Le Petite Bosses che collabora anche con i calciatori per raccogliere fondi per la ricerca. Mbappé già in passato aveva messo all’asta alcune sue maglie per trovare soldi da dare in aiuto. In questo caso, pare che le divise andranno poi direttamente al giovane Lucas.