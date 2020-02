Psg, Mbappé furioso con Tuchel per il cambio. Il tecnico sbotta: “Basta, serve rispetto!”

Dopo la vittoria per 5-0 rifilata al Montpellier, il tecnico del Psg Thomas Tuchel ha commentato così la brutta reazione che ha avuto Kylian Mbappé dopo il cambio avvenuto al 69′: “Queste non sono belle immagini, ma non siamo l’unico club che ha questo tipo di problemi. L’ho visto anche al Dortmund”. “Non va bene perché apre rumors non necessari e diventa una distrazione. Non sono arrabbiato ma sono triste perché non è necessario. Sono l’allenatore, qualcuno deve decidere. Rimarrà così: deciderò sempre in modo sportivo. Non giochiamo a tennis, giochiamo a calcio, dobbiamo avere rispetto per tutti”, ha detto Tuchel.

PROVVEDIMENTO – Ma per il centravanti parigino è possibile una punizione da parte del tecnico: “Gli ho spiegato perchè ho fatto quel cambio e le cose restano così. Possibile punizione per Mbappé? Ci alleniamo alle 11 e parlerò con il gruppo della partita. Vedremo se parlerò di questa storia a tutti o se lo farò con ciascuno di loro”, ha concluso il tecnico dei francesi come riporta Goal.