Psg, Mbappé: “Neymar? Quando sono arrivato gli ho detto che non volevo prendere il suo posto…”

Per la seconda volta consecutiva, Kylian Mbappé si è aggiudicato il premio come miglior calciatore francese dell’anno istituito da France Football. Per l’occasione, la rivista ha intervistato il giovane attaccante del Paris Saint-Germain. Queste le sue parole.

DECISIVO – “Io gioco per essere importante e decisivo per la mia squadra. Adesso i compagni mi passano di più il pallone e ne approfitto”.

OLIMPIADI – “I Giochi Olimpici? Certo che voglio andarci, non sarà a spese degli Europei. Presto ne parleremo con Leonardo”.

NEYMAR – “Quando sono arrivato a Parigi, non c’è stato alcuno scontro. Neymar è la stella della squadra: quando sono arrivato gli ho detto che non ero qui per prendere il suo posto, ma per aiutarlo”.

SCARPA D’ORO – “So che Messi mi stava guardando e mi sono reso conto che avrei potuto lottare per la Scarpa d’Oro. A volte ho fatto tre gol e subito lui ne faceva quattro. A Dembelé ho detto: ‘Non è possibile, lo fa apposta?'”.

