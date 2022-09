Psg, Messi a quota 20 assist in Ligue 1: solo un ex ha fatto meglio…

Numeri importanti per il sette volte Pallone d'Oro.

Una stagione per ambientarsi poi, ecco il solito Lionel Messi . I numeri dell'argentino al Paris Saint-Germain sembrano dire esattamente questo. L'attaccante argentino, infatti, come riportato da Opta, ha già fornito 20 assist da quando è arrivato nel massimo campionato francese.

La Pulce, considerando anche i due passaggi vincenti messi a segno nell'ultima gara contro il Nantes, ha raggiunto un traguardo da record. Gli ci sono volute solo 32 partite per arrivare a 20 assistenze per i compagni. Solo un giocatore ha ottenuto questo traguardo in meno tempo di lui.